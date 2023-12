FRANCAVILLA D’ETE

Ecco l’organigramma dirigenziale e gli operatori della cooperativa ‘Noi’ in servizio presso la grande famiglia della Fondazione Opere Pie ‘G.Didari’. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: presidente Gianluca Giandomenico; vicepresidente Marta Liberini; consiglieri: Cinzia Simonetti, Giuseppe Didari e Wladimiro Bonifazi. Il personale in servizio della cooperativa ‘Noi’ è formato dal direttore dei servizi: Giuseppe Barbabella; psicologa: Silvia Impagnatiello; Fisioterapista: Maria Ida Del Piccolo; Addette alla reception: Gloria Santinelli e Belinda Cancellieri; personale infermieristico: Lara Massari, Nicolò Minnucci, Emanuela Ercoli, Erika Morbidelli, Matteo Pioli, Cristina Rischioni ed Elisa Tiburzi; addette al servizio animazione e ai laboratori: Laura Cardinali e Loredana Maranesi; operatori socio sanitari (Oss): Cinzia Santucci, Piero Bisconti, Patrizia Calisse, Svitlana Kulchytska, Svitlana Kulesha, Paola Pieragostini, Elzbieta Radzik, Vanessa Tofoni, Nataliya Vdovychenko, Nataliya Yurchysnyn, Evelina Valuckaite, Nadia Aboufaras, Paolo Cardinali, Marie Georgia Roselin Cathan, Maria Hilda De La Cruz, Elena Anca Dragan, Barbara Corradini, Ola Lamaj, Lea Mancini, Guillermina Lucia Rostoll, Monia Ceci, Hanane Roujad, Sylwia Joanna Sawicka, Ramona Cameli Burlacu, Chiara Rossi, Viktoria Kytsiuk e Nicolai Rosita. Addette ai servizi lavanderia, stireria e pulizie: Gabriella Lucci, Giuseppina Bartolacci, Fabiola Dezi, Diana Piolotti, Daniela Contigiani e Stelina Sulkay; addette alla cucina e al servizio ristorazione: Annalisa Lattanzi, Stefania Roccafoglie, Roberta Rumi, Giovanna Vita e Daniela Quadrini. La cooperativa ‘Noi’, che gestisce tutti i servizi della Fondazione in regime di global service, ha sede a Montecorvino Pugliano (Sa) e nelle Marche opera nelle strutture socio assistenziali di Corinaldo (AN) e Cupra Marittima (AP).