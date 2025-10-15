Ecco l’ultimo tassello: arriva anche Golzadeh

Anche l’ultimo tassello che va a completare il roster della Yuasa Battery Grottazzolina è finalmente sbarcato in Italia al termine di un’attesa durata qualche giorno in più anche per le vicende che hanno visto protagonista il paese d’origine del nuovo opposto che andrà a completare il reparto con Dusan Petkovic. Nella giornata di ieri è arrivato all’aeroporto di Bologna, ricevuto dal dirigente Yuasa Valerio Finucci, l’opposto iraniano Amir Mohammad Golzadeh. Un classe 2003 dal talento cristallino e sena dubbio dotato di grande potenza ed esplosività. Arriva in Italia con una grande voglia di crescere e di misurarsi con il campionato più bello e difficile del mondo ma anche con il titolo di Mvp conquistato nel Campionato Mondiale Under 21 svoltosi nel 2023. Un futuro tutto da scrivere per lui ma anche la consapevolezza di aver scelto un ambiente famigliare che potrà dargli la possibilità di crescere al meglio, coccolato dalla classifica accoglienza targata Yuasa Battery Grottazzolina. Si completa dunque a tutti gli effetti un roster di 14 elementi che fin da lunedì prossimo inizieranno a combattere in campo, per la prima di campionato in programma all’Eurosuole contro la Lube Civitanova. Intanto nella giornata di ieri la Legavolley ha ufficializzato la programmazione con date ed orari delle gare dal quinto all’ottavo turno di campionato, interamente inserito nel mese di novembre. Partiamo dalla quinta giornata con la Yuasa Battery Grottazzolina protagonista in casa domenica 16 novembre alle ore 18 contro la Ma Acqua S.Bernardo Cuneo. Tre giorni dopo, per la sesta giornata, trasferta meneghina in casa dell’Allianz Milano alle ore 20,3. Si torna in casa per il settimo turno domenicaq 23 novembre alle ore 19 per affrontare la Gas Sales Bluenergy Piacenza appena affrontata al PalaTriccoli di Jesi sabato scorso. Infine l’ottava giornata di campionato domenica 30 novembre alle ore 18 con la sempre suggestiva trasferta al PalaPanini in casa della Valsa Group Modena. Insomma grande concentrazione di match soprattutto nel cuore del mese di novembre con tre gare in appena sette giorni, le due domenicali di domenica e nel mezzo la lunga trasferta milanese.