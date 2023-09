Ecco ’Moda from school’. Gli abiti degli studenti sfilano in passerella

Una passerella d’eccezione lunga due giorni, a riempire il teatro dell’Aquila di bellezza e creatività. Va in scena stasera e domani pomeriggio il festival Moda from school, un evento organizzato da Cultural eventi con Cna e Confartigianato, con 12 scuole di moda di tutta Italia che si misurano con i loro migliori studenti. L’assessore Micol Lanzidei apre le porte del teatro ad un momento dedicato al talento dei giovani: "E’ un momento di moda e di spettacolo che ci piace molto, custodire i sogni dei ragazzi è il nostro compito e il teatro è lo spazio migliore che abbiamo per accompagnarli". Gianluca Iommi ha illustrato il progetto: "Abbiamo coinvolto le accademie e le scuole di moda marchigiane e nazionali, per Fermo c’è l’Ipsia Ricci. Ciascuna ha selezionato due studenti che hanno realizzato un abito, dal bozzetto al modello fino alla realizzazione concreta. Stasera gli abiti sfileranno addosso a modelle e modelli professionisti, nel corso di una serata di grande fascino". A partire dalle 21,30, sul palco i presentatori Lorenzo Mazzieri e Federica Mosconi, sarà un momento pieno di emozioni con un ospite speciale, il ballerino Cisky che è stato tra i protagonisti di Italia’s got talent. Alla serata, in programma domenica alle 17,30, arriveranno solo otto studenti con i loro abiti, selezionati dalla giuria di qualità. Ci sarà anche un premio della critica, assegnato da media locali e nazionali, e un premio Bellezza conferito da esperti del settore moda. I ragazzi finalisti saranno protagonisti di un talk show guidato dalla showgirl Cecilia Capriotti. Spazio anche alle aziende marchigiane e agli artigiani e parrucchieri coinvolti da Cna e Confartigianato, per raccontare la moda e soprattutto le acconciature e i tagli di capelli dagli anni ’70 ai giorni nostri. Per i primi tre classificati, premi importanti per la loro formazione, programmi cad per disegnare al computer le idee che avranno. Il primo classificato vincerà per la propria accademia o istituto una macchina da cucire.

Questo l’elenco dei ragazzi che parteciperanno, nomi da tenere d’occhio, sono gli stilisti di domani: Aurora Tavoloni, Laura Shtrezi, Alessandra Tolu, Matteo Cibellis, Mattia Luna Marangi, Daiana Fallacara, Enea Bushamaku, Lucrezia Mascitti, Noemi Forchi, Martina Pirronitto, Jasmin Fracassini, Anastasia Serelli, Veronica Spaccasassi, Stephanny Alejandra Martinez Rangel, Celeste Cecchi, Desi Hanija, Alessia Grenga, Noemi Giagni, Mihaela Luiza Stilpeanu, Davide Vanzanella, Letizia Silenzi, Gloria Maronta, Valeria Di Mario. L’ingresso è libero.

Angelica Malvatani