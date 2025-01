Ecco ‘Pierino e il Lupo’, interpretata dal gruppo ‘Degrado postmezzadrile’

Uno spettacolo tutto da ridere in cui una delle fiabe musicali più conosciute in tutto il mondo, spesso ascoltata nelle scuole, viene ridisegnata in chiave strettamente marchigiana, facendo perno sulle tradizioni e sul dialetto. Si tratta dello spettacolo fuori abbonamento che andrà in scena domani 26 gennaio alle 16,30 al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, stiamo parlando della fiaba musicale ‘Pierino e il Lupo’, reinterpretata dal gruppo di ‘Degrado postmezzadrile’ con la voce recitante di Mirco Abbruzzetti e l’accompagnamento dell’ensemble ‘Mélange d’âges’, composto da 7 musicisti. Per l’occasione sarà racconta una storia di ‘Pierino e il Lupo’ fuori dai canoni normalmente conosciuti, ogni personaggio parla attraverso la voce di uno strumento come avviene normalmente nella celebre fiaba musicale, ma questa volta sarà la voce narrante sopra e fuori le righe a raccontare una vicenda dalle sfumature locali, ridisegnando in qualche modo i personaggi e la dinamica stessa delle relazioni fra i protagonisti. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma ciaotickets oppure al botteghino del teatro.