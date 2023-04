Ecco ‘ProgettiAmo Montegiorgio’

Riparte da un gruppo consolidato e da una visione per il futuro del paese la lista civica ‘ProgettiAmo Montegiorgio’, con il candidato sindaco Michele Ortenzi, espressione dell’amministrazione attualmente in carica a cui si sono aggiunti alcuni giovani del territorio. Intorno alla figura del candidato Ortenzi, si sono uniti Maria Giordana Bacalini, Michela Vita, Lorena Marzialetti, Alan Petrini, Riccardo Cimica, Loris Laurenzi, Lorenzo Mancinelli e le nuove leve Sofia Cesari, Giulia Mariani, Mattia Mazzoni, Nicolas Properzi (il più giovane del gruppo con 22 anni) e Marco Rapazzatti. Un gruppo che ricopre tutto il territorio montegiorgese: 4 rappresentanti per il capoluogo, 4 per Piane, 2 per Monteverde, 1 per Alteta e 1 per Cerreto. Il gruppo è stato presentato ieri alle 19 presso palazzo Sant’Agostino, portando ognuno un diverso punto di vista. "Abbiamo deciso di presentarci con qualche giorno di anticipo – commenta Michele Ortenzi – perché a causa delle festività, avremo meno tempo per organizzare gli incontri sul territorio e perché volevamo dare un segnale di unità. Negli ultimi 5 anni abbiamo gettato le basi per una visone che interesserà Montegiorgio per i prossimi anni. Abbiamo elaborato un programma di opere pubbliche che conta 56 milioni di euro, penso che nessuno mai era riuscito a fare di più. Abbiamo dovuto superare tante difficoltà: sisma, pandemia, ora la guerra, ma adesso ci sono le opportunità concesse dal Pnrr da poter utilizzare. Questo gruppo ha dimostrato competenza amministrativa e la forte volontà di perseguire i suoi obiettivi, un esempio su tutti la demolizione di palazzo Colonna. Il lavoro di questo gruppo ha consentito di riportare Montegiorgio ad essere un punto di riferimento per tutto il territorio e di questo siamo orgogliosi". Subito dopo la presentazione della lista inizieranno gli incontri elettorali nelle frazioni e sarà presentato il nuovo programma elettorale. "Ci siamo impegnati per portare la vita amministrativa a contatto con la comunità – dichiarano i membri dell’attuale Giunta – pur avendo dovuto lavorare in un regime emergenziale per gran parte del mandato, siamo riuscito a creare progetti e servizi che cambieranno il volto del paese per il prossimi 10-15 anni". Si aggiungono poi alcune riflessioni. "Per noi è la prima esperienza amministrativa – commentano i nuovi entrati – il fatto di trovarci a fianco di un gruppo consolidato crea all’inizio un po’ di timore, ma offre anche la sicurezza di avere delle solide basi su cui poggiare per portare avanti nuovi progetti".

Alessio Carassai