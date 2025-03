Ecco quali sono i beni da restaurare

Ma quali sono gli immobili fantasma? La Salara, bene vincolato che versa in condizioni di grave degrado, nonostante il suo potenziale come sito museale. Un altro caso è il Cinema Italia, un edificio storico che ha segnato la vita culturale cittadina e che versa in condizioni precarie. Anche il Cinema Excelsior è stato menzionato come caso emblematico di degrado urbano. La sua posizione centrale e le problematiche strutturali, ne fanno un simbolo del potenziale inespresso di Porto San Giorgio. Infine, è stato segnalato il caso del silos dell’ex Consorzio, una struttura in parte di proprietà comunale che necessita di un intervento urgente di riqualificazione. A questi si aggiunge uno scheletro di edificio in via Solferino di fronte alla ex Cossiri.