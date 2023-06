Ecco ’R-Estate a Montegranaro’

Oltre 50 eventi (oltre a quelli del Veregra Street) che spaziano tra cultura, sport, musica, arte, spettacolo, alcune nuove location e diverse novità: sono i tratti caratterizzanti del programma di ‘R-Estate a Montegranaro’ presentato dall’assessore al turismo, Monia Marinozzi, dalla dirigente Alessandra Levantesi e dal sindaco Endrio Ubaldi che ha puntualizzato: "Questo cartellone non va in conflitto con altri proposti nel comprensorio. Credo che ogni Comune deve essere bravo a settorializzare le iniziative, puntando sulle specificità e caratterizzandosi per questo noi questo facciamo". Per Montegranaro, la peculiarità è l’arte di strada (il Veregra Street, anche in versione Children, dal 18 al 25 giugno) ma, tutt’intorno, è stato creato tanto altro. "E’ il cartellone di una Montegranaro viva, vivace, accogliente per i residenti ma anche per chi viene da fuori" ha esordito la Marinozzi. Sono state riconfermate interessanti iniziative come ‘Nati per Leggere’, tour nei quartieri destinato ai bambini; vengono riproposti il cinema all’aperto e le commedie dialettali, i tornei di calcetto, beach volley, basket e, il 1 luglio, c’è un raduno motociclistico con ospiti d’eccezione come Claudio Costa (ideatore della clinica mobile) e l’ex campione Virginio Ferrari con proiezione di un docufilm sul motociclismo. Spulciando nel programma, si trovano le quattro serate di musica dance in Piazza Mazzini (le ultime due del Veregra Street e altre due, 7 luglio e 11 agosto, con il dj set), la selezione regionale di Miss Italia. Ancora musica dal 3 al 6 agosto in una nuova location: il parcheggio panoramico della torre Zed dove dal 3 al 6 agosto si terrà lo Street Food Festival. E ancora, dal 13 al 16 luglio, la Festa della Birra a ‘La Croce’, il Carnevale estivo in Largo Conti (1 agosto) mentre il 22 luglio l’appuntamento è al laghetto del Torrione per la seconda edizione di quello che è stato chiamato ‘Chicco Festival’, legato alla tradizione cerealicola cittadina; il 29 luglio la tradizionale Cena in Piazza di Città Vecchia. "Abbiamo suddiviso le iniziative per aree tematiche, coinvolgendo tutti i settori, con un bello sforzo organizzativo – ha concluso la Levantesi – per un programma che riflette l’intento dell’assessorato al turismo: accogliere il meglio possibile il turista e offrirgli dei buoni motivi per restare o per venire qui".