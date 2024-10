Ecco ‘Ristoranti Solidali: l’orto a tavola’

‘Ristoranti Solidali: l’orto a tavola’ diventa realtà e la circolarità dall’orto alla tavola si trasforma in solidarietà ed inclusione. La cooperativa sociale Tarassaco di Fermo, ha lanciato il progetto rivolto ai ristoratori del territorio che possono avere una fornitura costante, personalizzata e direttamente presso il locale, di verdure ed ortaggi coltivati nell’orto dalla Cooperativa. I ristoranti, in questo modo assicurano ai propri clienti prodotti di alta qualità e, grazie al loro contributo economico, partecipano attivamente a un’iniziativa che sostiene l’inclusione sociale. La cooperativa Tarassaco, che gestisce un terreno coltivato da persone in difficoltà, si distingue per la sua missione di restituire dignità attraverso il lavoro agricolo e la produzione di ortaggi e verdure di stagione. La direttrice Daniela Marilungo spiega: "Il progetto Ristoranti Solidali – l’orto a tavola rispecchia i valori e la missione della nostra cooperativa, che nasce prima di tutto con l’intento di dare un aiuto concreto a persone in situazione di vulnerabilità. Attraverso le nostre attività di agricoltura sociale queste persone si sentono utili e meno sole, ma soprattutto, inserendosi nel mondo del lavoro e nella società, ritrovano una propria autonomia e dignità. Inoltre, abbiamo sempre dato particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente cercando di rendere le nostre attività agricole sostenibili. Unire questi valori a sostegno delle aziende locali ci rende felici ed orgogliosi del nostro lavoro".