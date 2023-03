Ecco ’Serata rosa’: manifestazione dedicata alle scrittrici faleronesi

In occasione della ‘Festa della Donna’, si è tenuta nella sala comunale di piazza della Concordia di Falerone, una manifestazione dedicata alla scrittrici faleronesi dal titolo ‘Serata in Rosa’. Dopo i saluti della vice sindaco Pisana Liberati e dell’assessore Maria Teresa Quintozzi, che hanno promosso l’iniziativa con l’intento di far conoscere alla popolazione le scrittrici del paese che già in diverse occasioni hanno ricevuto premi di rilievo a livello nazionale. A coordinare il progetto Isabella Di Chiara, che ha presentato le ospiti: Eleonora Marini, Luciana Cosimi e Giovanna Luciani, illustrando al pubblico presente, numeroso e attento, le motivazioni che hanno spinto le protagoniste ad intraprendere l’attività di scrittura per terminare con la lettura di alcuni brano da loro prodotti. Momenti musicali a cura della maestra Loredana Totò.