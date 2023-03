Ecco sette defibrillatori: una città cardio protetta

Sarebbe stato orgoglioso, Remigio Cuini, compianto volontario della Croce Verde col pallino della formazione continua dei militi, nel vedersi intitolare il progetto ‘Porto Sant’Elpidio città cardioprotetta’ con cui si vuole garantire il più efficace intervento possibile (con annessa formazione) in caso di attacco cardiaco da parte dei cittadini. La cultura del soccorso, da sempre inseguita da Cuini è la carta vincente. Sette i defibrillatori di ultima generazione che, nei prossimi giorni, saranno collocati in altrettanti punti della città, uno per ogni quartiere: strumenti di facile utilizzo (come ha dimostrato il tecnico Andrea De Blasi, nella sala ‘Gigli’, alla presentazione del progetto) per i quali la Croce Verde attiverà corsi di formazione per mettere più gente possibile in condizione di intervenire con la rapidità che impone un attacco cardiaco, in attesa dei soccorsi. E’ toccato al presidente della Croce Verde, Ezio Montevidoni presentare un progetto che consentirà alla città (che, a parte l’imponente struttura per le emergenze della Pubblica Assistenza, non ha Pronto Soccorso e, nell’ultimo anno, neanche un servizio di Guardia Medica nei fine settimana) di dotarsi di un servizio di primissimo soccorso ‘fai da te’.

"Penseremo noi alla manutenzione della strumentazione e ad insegnare ai residenti come fare per offrire una chance di salvezza in più a chi è colpito da un arresto cardiaco" ha detto Giacomozzi che, con Katia Scarafiocca, si occupa della formazione (anche nelle scuole e per le società sportive). "E’ bello come è nata l’idea – le parole del sindaco Nazareno Franchellucci –, ci siamo fatti, in casa nostra, una bella cosa che avrà il suo senso quando qualcuno avrà bisogno e ci sarà chi saprà garantirgli un primo soccorso in attesa dei mezzi del 112".

"Le nostre donazioni di solito sono per gli addetti ai lavori, stavolta sono per la città" ha aggiunto il presidente della Fondazione Carifermo, Giorgio Girotti Pucci, apprezzando la coralità di un progetto che vede insieme Comune, quartieri, Croce Verde, Avis, Loriblu, Domus Aurea, Coal. "Il defibrillatore è fondamentale. Non c’è sopravvivenza all’arresto cardiaco in assenza di testimoni – ha concluso Antonio Ciucani, primario del Pronto Soccorso di Fermo –; il vero passo in avanti nel salvare il paziente lo ha fatto proprio l’intervento del testimone che attiva i soccorsi e, intanto, agisce. Prossimo step: la formazione nelle scuole".

Marisa Colibazzi