Ecco ’The Legend’s’ per Elvis Presley e Michael Jackson

Non muoiono davvero le leggende della musica, certe icone restano vive per sempre e continuano ad emozionare. È dedicato a due leggende così il festival ‘The legend’s’ che si terrà a Marina Palmense il 1 e il 2 agosto, un evento pensato e organizzato da Andrea Borraccini, del Bababoom festival, insieme con l’imprenditore Paolo Oliboni: "L’idea, raccontano, è quella di riempire di cose belle un momento che per Marina Palmense è povero di eventi. Il Bababoom, il festival reggae, si tiene a fine luglio, i primi giorni di agosto restavano come sospesi. Abbiamo pensato a due giorni che sono un’esperienza vera, sempre qui, in riva al mare". Lo spazio è lo stesso del Bababoom, chi vuole partecipare può prenotare anche il posto campeggio, il 1 agosto la scena è tutta di Michael Jackson, uno spettacolo di altissimo livello per quella che è una ‘Thriller night’. Il 2 agosto tocca invece al re assoluto, Elvis Presley, anche qui la band è di quelle di altissimo livello: "Abbiamo pensato a qualcosa che avesse valore anche come aggregazione delle persone. Il progetto è nato insieme con la comunità, in questo che vogliamo sia un luogo accogliente e sempre di più un riferimento per chiunque voglia organizzare eventi", aggiunge Borraccini. Micol Lanzidei parla di un momento di bellezza e di coraggio: "Il Bababoom è già un progetto coraggioso che è cresciuto negli anni fino a diventare uno dei festival reggae più significativi che c’è. Per noi che tanto abbiamo investito su questa zona è una fortuna appoggiare iniziative che prendono le mosse proprio dalla crescita di Marina Palmense. Anche così si fa cultura". Il sindaco Paolo Calcinaro parla di attività che crescono nel rispetto della natura di un luogo che è ancora autentico e intatto: "Da parte nostro l’attenzione è crescente su quella zona, fa piacere che nascano idee e investimenti significativi, senza mai snaturare quello che è Marina Palmense ma anzi migliorando sempre quello che c’è". Oliboni aggiunge: "Tra noi tutto è nato quasi come uno scherzo, io sono in pensione da un po’ e avevo voglia di impegnarmi in qualcosa di buono per la comunità. Costruire un festival così è anche un modo per coinvolgere soprattutto i nostri giovani che hanno bisogno di spazi e di momenti in cui riconoscersi. Le grandi leggende come Michael Jackson e Elvis Presley ancora sempre tanto da dare, emozioni da condividere e ricordi indimenticabili che si potranno vivere qui, in riva al mare". Tutte le informazioni sono sue www.thelegendsfestival.it, da ieri sono già disponibili i biglietti per prenotare l’intera esperienza di due giorni e due notti a Marina Palmense o due sere, dalle 21 all’una di notte.

Angelica Malvatani