Ecco tutte le misure per anziani e famiglie

È ormai una tradizione consolidata quella di ragionare sulle scelte di bilancio insieme con le organizzazioni sindacali, una prassi che il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore al bilancio Alberto Scarfini hanno confermato anche per i conti che riguardano l’anno in corso. Un anno tra i più difficili, con le difficoltà legate alla guerra in Ucraina, il rincaro delle materie prime, l’impoverimento delle famiglie. "Per noi la priorità è tutelare i più deboli – ha sottolineato il sindaco – e sostenere le famiglie, per questo abbiamo fatto ogni sforzo necessario a non aumentare le tariffe, abbattendo anche una delle tre rate della Tari per pensionati, disoccupati e altre persone in difficoltà. Non abbiamo toccato le spese per il sociale, abbiamo confermato l’esenzione Irpef per i redditi più bassi, potenziamo il supporto alla disabilità e al sostegno alla casa".

Ci sono stati margini di risparmio per l’ente, con il contenimento delle temperature negli edifici pubblici, con l’attenzione all’energia elettrica e alcune risorse sono state recuperate anche con la lotta all’evasione fiscale per la quale nel 2022 sono stati recuperati oltre 2 milioni di euro: "Non andiamo a perseguitare le famiglie che non pagano – spiega Scarfini – facciamo però attenzione a recuperare quello che si può e a dare possibilità di rateizzazione o di baratto amministrative per sostenere la tassazione in maniera più semplice".

Soddisfatti i sindacati, particolarmente coinvolti nella discussione i rappresentanti dei pensionati che hanno chiesto in particolare al sindaco di farsi portavoce del disagio delle persone per quanto riguarda i problemi della sanità, le lunghe liste d’attesa, i costi sempre più alti delle cure da affrontare nelle strutture private. L’altro aspetto che hanno sottolineato i sindacati è la volontà di essere sempre parte attiva nella riflessione sullo sviluppo del territorio, a partire dalla crescita di Campiglione ma anche dallo spopolamento del centro storico che sta dando segnali di difficoltà grande. "Lavoriamo con impegno per sostenere sempre il nostro centro storico – ha aggiunto il sindac – la svolta la offre la crescita dell’università che già dal prossimo anno si sviluppa con infermieristica magistrale. Certe dinamiche sono delicate, come sono storiche e delicatissime le carenze della sanità cui pure si sta mettendo mano, ma è certo che senza personale di rinforzo non si va da nessuna parte".

a. m.