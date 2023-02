Ecco gli studenti della classe III C della scuola media Leonardo da Vinci di Pedaso che nella stesura degli articoli sono stati coordinati dalla prof Daniela Mircoli. I giovani cronisti hanno deciso di dedicare la pagina del campionato di giornalismo al tema dell’esperienza dell’Open Day svoltosi lo scorso dicembre. Un’esperienza condivisa a livello didattico e singole passioni che gli studenti hanno analizzato partendo dal comprendere i concetti applicati al cerchio e circonferenza, da rielaborare ed esporre agli alunni della V elementare. A realizzare la prima pubblicazione del campionato di giornalismo promosso da Il Resto del Carlino e riservato alle scuole medie, sono stati Alessandro Ficcadenti, Rebecca Borracci, Giada Cellini ed Elena Acquaroli, orgogliosi di rappresentare l’intera classe III C nell’illustrazione della Giornata Open Day e di ringraziare l’Istituto Pagani diretto da Annarita Bregliozzi con i docenti, per l’esperienza condivisa.