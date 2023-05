Ecco tutti i nomi dei giovani cronisti

Ecco i giovani cronisti delle classi I, II e III C della scuola media di Ponzano di Fermo, che nella stesura degli articoli sono stati coordinati dalle professoresse Nicolina Poletti e Laura Foglini. Gli studenti della III C (coordinati dalla Foglini) hanno trattato il tema del clima e dell’ambiente mirato a riflettere sul valore della conservazione e tutela dal deterioramento, dei beni che costituiscono il patrimonio culturale di ogni città e di ogni comunità. La classe II C ha scelto di condividere con i lettori, l’esperienza piena di entusiasmo vissuta grazie alla partecipazione ai viaggi di istruzione scolastica a contatto con la natura e la storia di luoghi diversi rispetto a quelli di appartenenza. Gli studenti della classe I C hanno descritto il programma e le nozioni apprese durante la visita alla Biblioteca civica e Archivio di Stato a Fermo. Le classi I e II sono state coordinate dalla prof Poletti.