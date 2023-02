Ecco tutti i nomi dei giovani cronisti

Ecco gli studenti delle classi II A, II B e II C della scuola media ‘Cestoni’ di Montegiorgio, coordinati dalla prof. Roberta Giovannetti. La classe II A ha raccontato la toccante esperienza di crescita personale, donata agli alunni da Federico De Rosa, durante un incontro organizzato dall’Isc definendo il confronto ‘un incontro che ha lasciato il segno’. La classe II C, ha invece posto ai lettori, una riflessione sul valore della felicità personale e sull’importanza di saper distinguere cosa rende felici le persone e perché, e in questa logica fare della felicità un’edificazione personale e collettiva. La classe II B ha descritto la situazione emotiva di ogni essere umano che permette alla paura e alle incertezze della vita di ogni tempo, di prendere il sopravvento sui singoli sogni e desideri a cui, invece, andrebbe data linfa per costruire una società migliore. Il disegno dal titolo ‘Felicità’ è stato realizzato da Melissa Luciani (II C).