Ecco ’Un mare d’autunno’. Iniziative per tutti i gusti

"Lucilla Youtuber in concerto, la festa della birra, il mare in fiore, Castelloween, la Fiera di autunno": sono i cinque appuntamenti che l’amministrazione comunale propone nell’ambito di un cartellone titolato “Un mare d’autunno” e montato dagli assessori alla cultura, Carlotta Lanciotti, ed al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, con lo scopo di fare da trait d’union con quello più ricco e importante di Natale di cui in genere si taglia il nastro il giorno stesso della fiera di autunno o subito dopo. Il programma di “Un mare di autunno” è stato costruito assemblando eventi, per lo più di carattere culturale promossi da associazioni private, ed altri di svago proposti dal Comune. Eseguiamo una breve sintesi cominciando dai primi: sabato prossimo nel teatro a cura dell’Avis “3 sentieri 16, 6 e 10”, ti racconto un amico…Colucci il Massimo; domenica 7 ottobre in piazza Matteotti alle ore 17,30 “Un mare di…pesci” talk show con Marzia Roncacci giornalista Rai e live cooking”; sabato 14 alle ore 21,15 nel teatro “Passione critica” film documentario a cura dell’associazione armonica-mente; domenica 22 ottobre alle ore 17 nel teatro comunale “L’Io, il dolore, il mondo” dell’associazione Humanitas ex allievi del liceo classico; venerdì 17 ottobre alle ore 17,30 nel teatro “La stanza n.30” di Ilda Boccassini organizza la Società Operaia; sabato 28 e domenica 29 ottobre al teatro ore 21,15 e 17,30 “Ma che problemi hai?” atto unico di Simone Riccioni; domenica 5 novembre ore 9,30 convegno sul diabete.

L’amministrazione offre di suo i 5 appuntamenti citati all’inizio: “Lucilla Youtuber alle 16,30 di domenica prossima al PalaSavelli concerto spettacolo con la famosa “Fatina del sole” artista amata dai bambini; “Beer Festival” 12-15 ottobre sul viale Buozzi dalle ore 16, a cura dell’associazione “Gente di strada” che propone musica per tutte e quattro le serate: giovedì 12 “Matteo Balbi deejay”, venerdì 13 “The Rhumska Lion”, sabato 14 “90 Mania”, domenica 15 “Livello 80”. Gli altri due appuntamenti sono “Il mare in Fiore sabato 21 e domenica 22 mostra mercato My Love Eventi; Castelloween: il 29 in piazza Matteotti dalle ore 15 aspettando Halloween spettacolo di Dracula e giochi per bambini organizzano dai commercianti del centro; il 31 Castelloween in Corso Castel San Giorgio eventi, spettacoli e laboratori a cura della Pro Loco. La grande fiera di autunno in calendario il 19 novembre.

Silvio Sebastiani