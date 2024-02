"Ecco un vero scambio culturale"

Per parlare di lungimiranza nella prospettiva turistica, non si può escludere Giancarlo Fermani, presidente dell’associazione Tema, nata – come lui stesso afferma – "per la costruzione del nuovo popolo d’Europa attraverso progetti che partano dal basso". Il progetto Tema, infatti, nato oltre venti anni fa, mette in relazione i territori europei attraverso la creazione di reti di confronto tra settori, associazioni, gruppi di volontariato ed istituti, appartenenti ai vari paesi europei. Un’internazionalizzazione che fa, delle competenze legate alla cultura dei luoghi di appartenenza, uno scambio che si tramuta in sviluppo condiviso. "Ho sempre pensato che la chiave vincente del turismo sia la reciprocità – dice Fermani – basata non sulla ‘conquista’ di territori, ma sullo stimolo della reciproca conoscenza". Da qui, la condivisione dei principi di promozione turistica, che lega le associazioni Teme e AgriturAso. "E’ un rapporto che scaturisce dalla reciproca intesa del sistema turistico di rete – prosegue Fermani – legato alle persone a alle loro competenze e professionalità, quali interpreti della cultura dei luoghi che abitano e che vengono invitate al confronto". Proiettare il territorio Fermano in ambito internazionale, non è certo impresa facile ma la forza del progetto è tutta nell’attività di promozione indiretta, tradotta cioè nel confronto tra popoli diversi. "In questa creazione di relazioni tra scuole, istituti, associazioni di qualunque natura – aggiunge Fermani – c’è la simbiosi con AgriturAso così come con molte associazioni del Fermano, sempre finalizzata alla promozione socio culturale del territorio. Il mio augurio – conclude – è che si ritrovi l’entusiasmo e l’interesse per il senso del popolo d’Europa, ripartendo dal concetto che più nazioni possono diventare popolo se strette nell’intento del vero scambio culturale".

