Ecco un weekend ricco di eventi

Un fine settimana, quello

che ci apprestiamo a trascorrere a Porto San Giorgio, molto ricco di iniziative le più svariate per tutti i gusti e per ogni fascia d’età: si va dal cibo di strada al ballo, dalle visite turistiche alla città alla musica, tanta musica, dalle poesie alle favole.

Ovviamente c’è solo la l’imbarazzo della scelta dato che ci sono sovrapposizioni di orari e quindi con impossibilità di poter assistere a tutti gli eventi in programma.

Citiamo i più importanti: si comincia oggi con il “mercoledì del turista”, visite guidate alle risorse culturali della città e alle 21.30 con Ciliegi Rosa, ballo liscio in piazza Matteotti con l’orchestra Luca Bachetti Group.Oggi giovedì 3 agosto inizia il festival del cibo di strada italiano e non solo “Street Food” che si terrà in piazza Bambinopoli tutti i giorni fino a domenica con orario 18–24. Non mancheranno naturalmente anche i concerti: rassegna jazz“ con Sharon Clarc quartett, Rocca Tiepolo ore 21.15 domani; concerto d’organo alle ore 21.30 di domani 4 agosto nella chiesa di San Giorgio Martire; festival internazionale di chitarra alle 21.30 di sabato 5 agosto a Rocca Tiepolo; domenica 6 agosto (ore 21.30 a Rocca Tiepolo) Il Trovatore di Giuseppe Verdi, opera ridotta, in costume e musica dal vivo. Altra iniziativa non musicale di rilievo: alle 21.30 di venerdì 4 agosto in piazza Matteotti: “Un mare di favole“ festival Marameo teatro per bambini e famiglie; “Pinocchio a tre piazze” Teatro d’attore, grandi pupazzi, interazione con il pubblico compagnia teatro Bertolt Brecht (Formia); proscenio teatro per ragazzi.