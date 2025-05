’Echi della Terra’: la pietra e il legno di Pasquale Ricci

Leoni

Spesso si parte e si sceglie la grande città. È giusto, è opportuno. Per conoscere ancora di più: conoscere ogni tipo di bellezza. A volte però la bellezza, la capacità, l’arte, ce l’abbiamo in casa, sotto i nostri occhi. Allora, vi invito ad andare a Montegiorgio. Negli antichi locali con il soffitto a botte sottostanti il Convento degli Agostiniani un ottantunenne, che dimostra venti anni in meno, Pasquale Ricci, ha allestito una poderosa e bellissima esposizione. Già il titolo ne dà una prima spiegazione: Echi della Terra: dialogo tra legno e pietra. Ricci ha le mani d’oro, lavora indifferentemente travertino, arenaria, pietra di fiume e poi olmo, noce, bosso, ulivo. Lavora di scalpello e di sgorbia. Nascono così le sue figure, le sue piccole, e a volte pesantissime, statue. Guardarle è rinfrancare lo spirito. Di cose belle il sig. Pasquale ne ha realizzate tante, come La Madonna con Bambino, come Il Nido Materno e La Maternità, come La Deposizione o Le mogli dei pescatori, come L’Arcangelo o La Medusa. Due in particolare mi ha colpito. La prima scultura riguarda L’orgoglio della Vergara. Una donna non più giovane, seduta, con tra mano un pollo. Il suo orgoglio è quello di portare in tavola qualcosa di buono per la famiglia. Cucina bene, diceva un grande chef, solo chi ama tanto. La seconda è La Pietà. La Madre che sorregge il Figlio. La Madonna è straziata. Gesù è come accartocciato sul corpo di lei che gli ha dato vita e ora ne sorregge la morte. Fanno impressione i piedi di Cristo afflosciati su quelli di Maria. Ma non finisce qui. Anche lo Tsunami è un lavoro pregevole. Quei volti che cercano di riemergere dalle acque cattive che li stanno sommergendo sono un grido disperato, una voglia di vivere ancora. Simpaticissimo e ben fatto, mi suggerisce un amico artista, è l’Alieno timido, quasi un Et che, sbarcato in questo mondo impudico, mantiene la pudicizia coprendosi le parti intime, stringendo le gambe e ingobbendosi un poco. Pasquale è originario di Smerillo. Suo padre lo portava nei boschi. Gli parlava degli alberi. Glieli faceva amare così come gli faceva amare il fiume, le acque le pietre. Pasquale iniziò dipingendo. Poi, la pittura non lo ha più emozionò. E da allora il suo impegno si è rivolto alla pietra e al legno.