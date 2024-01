’Echi di natività’. Luci e atmosfere come a Betlemme

‘Echi di Natività a Santa Croce come a Betlemme’ è la rappresentazione vivente della Natività che trova la sua originalità ed esclusività nel luogo in cui viene proposto, la maestosa Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti (gentilmente concessa dalla proprietà), immersa nella campagna di Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare. Il suggestivo appuntamento è per il 6 gennaio, dalle ore 16 ad ingresso libero, con rappresentazione della Natività e ricostruzione di scene di vita quotidiana affidate a 60 figuranti.

"Il successo della prima edizione (1500 visitatori, ndr) ci ha spronato a riproporre un’iniziativa dal sapore corale – spiega il regista Andrea Iualè – perché vede coinvolte tutte le associazioni di Casette d’Ete. Abbiamo voluto veicolare messaggi importanti su temi legati al sociale, ai rapporti umani e all’integrazione. E quest’anno, la rappresentazione diventa anche teatrale inserendo anche il racconto di un nonno al nipote". Per agevolare la sosta, è stata modificata la viabilità lungo Santa Croce e, anche stavolta, il fascio luminoso della ‘cometa’ guiderà i visitatori alla Basilica. Una bella prova di comunità resa possibile grazie al Centro Sociale Anziani Mondo Sociale Aps, Centro Giovanile Casette – Era Futura, le associazioni Santa Croce, Genitori per Casette, Arte per l’arte, Bonsai’95, Ca7d’Ete Bike&Run, la compagnia teatrale ‘L’Inzoliti’, la Parrocchia SS Redentore, con il patrocinio del Comune e del Consiglio Regionale. "Patrociniamo con piacere una iniziativa che simboleggia l’unione che c’è tra le nostre associazioni. Speriamo in un ottimo riscontro di pubblico" commenta il sindaco Pignotti. "Quando si tratta di fare qualcosa per il territorio, Casette è sempre pronta a fare fronte unito" ha aggiunto il vicesindaco Greci. "E’ un evento importante – ha detto la consigliera regionale Marcozzi - che l’anno scorso ha richiamato visitatori da tutte le Marche e oltre, che la Regione ha sostenuto augurandosi diventi un appuntamento fisso".

