"Ecocentro, stiamo ragionando con Fermo"

Per l’individuazione del sito in cui trasferire l’ecocentro di piazzale Carducci sembra che l’amministrazione abbia preso la strada giusta, basata su una stretta collaborazione con il Comune di Fermo. Ne dà notizia il sindaco Valerio Vesprini, che quella strada ha imboccata in maniera decisa dopo aver verificato l’impossibilità di trovare uno spazio idoneo nel territorio di Porto San Giorgio perché scarso e totalmente urbanizzato e con le colline vincolate paesaggisticamente. Sindaco Vesprini, come è riuscito ad ottenere l’uso di uno spazio adeguato, ma ricadente nel territorio confinante? "Alcuni residenti in contrada Santa Vittoria fa sono venuti in Comune per avere delucidazioni in merito allo spostamento dell’ecocentro. Spiegai loro che con la riqualificazione della zona dell’ex lavanderia Cossiri, c’era da portare altrove l’isola ecologica. A Porto San Giorgio l’unica zona in cui metterla è in contrada Santa Vittoria che è sopra al palazzetto dello sport e nella zona artigianale, non però l’area che aveva individuato la precedente amministrazione". I residenti nella zona si erano preoccupati per aver appreso che la società Gabrielli aveva comprato dei lotti di terreno nel loro quartiere allo scopo di cederli al Comune per trasferirvi l’ecocentro: "E’ vero – ammette il primo cittadino – ma ho spiegato loro che Gabrielli l’ha acquisito non per mettervi l’ecocentro ma per cederlo al Comune in cambio di aree comunali situate nel piazzale Carducci. L’amministrazione, poi, deciderà cosa farci: un parcheggio, l’isola ecologica, un ampliamento delle strutture sportive, non so".

Com’è nata l’ipotesi di rivolgersi a Fermo: "L’ha suggerita un residente che lavora in quella città e riferito che la stessa ha intenzione di ampliare le isole ecologiche ad Ete Caldarette. Da lì è partito un discorso con il collega sindaco fermano su questa opportunità. Si parla sempre di fusione a freddo delle due città, ma dobbiamo partire dai servizi che si potrebbero unire. Fermo ha un territorio vastissimo, dove c’è anche il depuratore nuovo. Lì poi è anche vicino a Porto San Giorgio e la città di Fermo può servire tutta la zona di Marina Plamense, Torre di Palme e Salvano. Considerando che Porto San Giorgio scarseggia di territorio andare a utilizzarne altro del suo quando a 3 metri di confine ci sono aree idonee sarebbe un peccato non andare incontro a questa soluzione. Stiamo lavorando con la confinante città per collaborare alla costruzione, insieme, di una nuova isola ecologica che possa servire sia il comune di Porto San Giorgio che quello di Fermo. Stiamo lavorando su questo".

Silvio Sebastiani