Ecoelpidiense, il sindaco: "Passaggio importante"

Per l’affidamento della nuova gestione del servizio di igiene urbana il più è fatto e, anche se ci sono ulteriori passaggi di verifica per arrivare all’aggiudicazione definitiva alla ditta prima graduata, l’EcoElpidiense con l’ausiliaria EcoInnova (hanno sede in città), per l’amministrazione comunale è una questione che può dirsi ormai conclusa. "Il nuovo appalto rappresenta un passaggio importante per la città – si limita a dichiarare il sindaco, Massimiliano Ciarpella, con la dovuta cautela in attesa della definizione di una procedura che "ha avuto vicissitudini che hanno fatto slittare la conclusione". "Attendiamo la conclusione dell’iter – aggiunge – per iniziare subito a dialogare con l’impresa vincitrice che sarà un interlocutore centrale per garantire un servizio di qualità e una città pulita. Insieme ci confronteremo per realizzare gli interventi previsti nell’appalto (di 16,7 milioni, per 5 anni prorogabili di uno per 3,3 milioni) tesi alla implementazione della raccolta porta a porta ai servizi di spazzamento stradale come la pulizia della spiaggia e la gestione del centro raccolta". Intanto, l’ufficio tributi informa che domani scade il termine per il versamento della rata di saldo della Tari.