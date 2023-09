Ecologia e scienza a teatro Lezione del prof Schettini

di Angelica Malvatani

Un festival che è un modo per comunicare di scienza, di ecologia, di sostenibilità, attraverso l’arte e le emozioni. È la formula, vincente, di Green Loop festival, il festival artistico dell’economia circolare che arriva per la prima volta a Fermo, con un testimonial d’eccezione: il prof influencer Vincenzo Schettini, al teatro dell’Aquila il 22 settembre. L’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi sottolinea che si tratta di un grande evento, dal programma denso e significativo, che vede la collaborazione delle società partecipate dal Comune, Solgas e Asite, e un approfondimento sulla sfida più grande che la città si appresta a vivere, quella della realizzazione del biodigestore per lo smaltimento dei rifiuti. L’assessore al turismo Annalisa Cerretani parla di un lavoro di squadra, cui hanno partecipato i consiglieri comunali Lucia Perticari, Nicola Pascucci, Silvia Remoli e Giulio Pascali, per un appuntamento che si spera si possa rinnovare ogni anno, con convegni di livello nazionale e il coinvolgimento del mondo della scuola.

Il festival è nato nel comune di Morro D’Alba, tra i borghi più belli d’Italia, il sindaco Enrico Ciarimboli parla di una sfida per un paese di 1800 abitanti che però investe molto sulla sua identità e sul rapporto con l’ambiente. Il direttore scientifico del festival, Marco Cardinaletti, parla di un nuovo modo di affrontare la tematica ambientale: "Parliamo della necessità di fare una rivoluzione culturale, portando la scienza alle persone attraverso l’arte. È una sensibilità che sta coinvolgendo veramente tutti, a Fermo c’è stato un anno di lavoro e tutti abbiamo proceduto con un forte lavoro di squadra, questo festival è una scatola che va riempita di contenuti e qui c’è una possibilità grande". Non solo divulgazione, dunque, ma anche informazione e diffusione di una cultura sociale capace di innescare il cambiamento negli stili di vita, nel modo di fare impresa. Dopo lo spettacolo in esclusiva del professor Schettini, il 23 settembre alle 10 all’auditorium San Filippo si terrà il seminario su Fermo città circolare, con modelli, buone pratiche ed esempi di innovazione in Italia, a seguire una tavola rotonda sul biodigestore, opportunità green per la provincia. E ancora, alle 17,30 la proiezione, a ingresso gratuito, del film ‘Materia viva’, al cinema Sala degli Artisti, un docufilm che cerca di rispondere alla domanda: ‘è possibile conciliare lo sviluppo tecnologico e l’ambiente?’, con l’aiuto di 29 importanti testimonial. Domenica 24, in collaborazione con l’associazione Plastic free, tutti in giro per il centro storico a raccogliere materiale nel corso di una camminata ecologica che porterà alla realizzazione di un’opera di arte urbana. Tutte le informazioni e il programma sono su www.greenloopfestival.com.