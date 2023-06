Economia e finanza, 47 classi coinvolte nel progetto

Con la fine dell’anno scolastico si sono conclusi gli incontri previsti dall’iniziativa Carifermo incontra la scuola, ideata dalla Carifermo con l’obiettivo di approfondire temi di educazione economica e finanziaria con gli studenti delle scuole secondarie di II grado della Provincia di Fermo. Hanno aderito alla seconda edizione del progetto 47 classi dell’ITT Montani, dell’ITSET Carducci Galilei e del Liceo economico sociale Annibal Caro di Fermo, oltre all’IISS Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio. Sono stati 578 gli studenti che hanno partecipato ai 16 incontri organizzati dalla Banca nelle aule magne delle Scuole e presso la Sala Assemblee di Palazzo Matteucci a Fermo. Il progetto prevedeva 4 moduli formativi. Diverse anche le nuove idee da sviluppare per l’inizio del prossimo anno scolastico in collaborazione con gli Istituti. Afferma il Direttore Generale di Carifermo Spa Ermanno Traini: "Siamo molto soddisfatti del bilancio di questa edizione di Carifermo incontra la scuola. È un progetto ambizioso quanto impegnativo per noi ma siamo certi che i semi che gettiamo incontrando di persona i giovani del nostro territorio faranno crescere adulti che sapranno fare scelte consapevoli. Ringrazio i colleghi che si sono impegnati in questa iniziativa, preparando gli incontri e mettendosi a disposizione delle scuole".