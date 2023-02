Economia, scienze e medicina: ecco dieci laboratori con l’università

Ha preso il via nei giorni scorsi il primo dei laboratori che l’Università Politecnica delle Marche proporrà ai diversi istituti scolastici superiori del Fermano. L’incontro è stato tenuto a Fermo nella sede del liceo scientifico ’Temistocle Calzecchi Onesti’ e ha riguardato l’ambito scientifico. Tema dell’intervento è stato: ‘La plastica che racconta la plastica: dalla nascita ad oggi, dal successo al declino’ e ‘La plastica agli occhi del ricercatore’. Due i momenti proposti ai numerosi studenti liceali con un format comunicativo molto agile e immediato. Il primo è stato una sorta di spettacolo condotto dalla giovane ricercatrice universitaria Giulia Lucia che ha interpretato il ruolo della plastica partendo dalla domanda: "Plastica o non plastica, questo il dilemma". Il secondo momento è stato affidato all’altra giovane ricercatrice-dottoranda Càrola Mazzoli che si è soffermata sul problema della contaminazione nell’ambiente marino, con particolare attenzione alla problematica emergente sulla presenza e sugli effetti della plastica e, in specie, delle microplastiche.

La consigliera provinciale con delega al patrimonio scolastico, Pisana Liberati, insieme con la dirigente Marzia Ripari, ha dato il saluto agli studenti, insegnanti e ricercatori parlando di un impegno della Provincia, scuola e università "per rendere i giovani protagonisti e puntare sulla scoperta ed emersione dei loro talenti". Complessivamente, i laboratori saranno dieci, così ripartiti per aree tematiche: due per economia, due per scienze, tre per agraria, due per ingegneria, uno per medicina. È stata poi la volta degli studenti del liceo artistico ‘Preziotti-Licini’ di Porto San Giorgio, classi 4 e 5, sezione Grafica. Si tratta dei giovani che hanno realizzato lavori grafici per la scelta del logo che accompagnerà tutta la campagna di comunicazione del ’Progetto Giovane Futuro’. La dirigente scolastica del liceo artistico, Annamaria Bernardini, ha sottolineato i punti di forza del ’Progetto Giovane Futuro’ per la crescita della scuola: inclusività, orientamento post diploma, formazione dei docenti.