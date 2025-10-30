Edifici pubblici, lavoriamo per la sostenibilità

"Stiamo lavorando su più fronti per rendere le nostre strutture pubbliche sempre più efficienti e sostenibili". Così il vice sindaco e assessore alla pesca e all’Ambiente Fabio Senzacqua sintetizza il piano di interventi che l’Amministrazione comunale sta portando avanti grazie ai programmi del GSE, in continuità con i lavori già avviati al Palazzetto dello Sport. Dopo l’importante risultato ottenuto con l’efficientamento del Palasavelli, finanziato interamente a fondo perduto per oltre due milioni di euro, il Comune punta ora su due nuovi obiettivi: la scuola Borgo Rosselli e la palestra Baldassari. "Per la Borgo Rosselli – spiega Senzacqua – abbiamo già completato la diagnosi energetica e caricato la richiesta sul portale Gse 2.0. L’intervento riguarda il rifacimento del tetto e rientra in un percorso complessivo di riqualificazione che, come per il Palazzetto, consentirà di ridurre drasticamente i consumi e migliorare il comfort degli ambienti scolastici". Parallelamente, l’attenzione è concentrata sulla palestra Baldassarri, utilizzata dalle società di ginnastica ritmica e basket. "Su quell’impianto – prosegue – stiamo lavorando con gli stessi criteri che ci hanno guidato per il Palasavelli. Siamo in fase di diagnosi energetica per presentare la domanda al Gse 3.0 e ottenere un finanziamento per la trasformazione dell’edificio in struttura Nzeb, a energia quasi zero. Il progetto prevede il cappotto termico, il rifacimento degli infissi, la nuova copertura, l’impianto fotovoltaico e le pompe di calore per aria calda e fredda".

Gli interventi si inseriscono in una strategia complessiva di efficientamento e valorizzazione del patrimonio pubblico, che riguarda anche altre strutture in fase di studio. "Investire sull’efficienza energetica – conclude Senzacqua – significa migliorare la qualità degli spazi destinati ai cittadini e ridurre i costi di gestione. È una strada impegnativa, ma necessaria per costruire una Porto San Giorgio moderna, sostenibile e più attenta all’ambiente". Accantoagli importanti investimenti di cui sopra ve ne sono altri non di minore interesse già finanziati e in attesa che il Consiglio comunale ne definisca la variazione di bilancio così da poter essere utilizzati allo scopo per il quale sono stati concessi. 960 mila euro di fondi Feampa destinati alla ristrutturazione dei box al porto peschereccio; 70 mila euro per l’acquisto di auto elettriche a servizio degli uffici comunali; 270 mila euro per il recupero di una porzione dell’ex scuola elementare di via Marsala; 300 mila euro per il restyling di via Gentili.

Silvio Sebastiani