Edifici storici e cultura, cambiano le indicazioni sulle strade

Avviata la sostituzione dei vecchi cartelli stradali deteriorati dall’usura del tempo e l’istallazione di nuovi con indicazioni su edifici storici e curiosità culturali di Monte San Pietrangeli. L’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Casenove (nella foto), nelle ultime settimane ha provveduto a dare seguito ad un piano di sostituzione della cartellonistica sul territorio comunale, operazioni che sono state appena ultimate.

"Erano decenni che non veniva sostituita la cartellonistica – spiega Paolo Casenove – alcuni cartelli erano vecchi e usurati tanto da essere poco leggibili, altri danneggiati e andavano sostituiti. Attingendo alle economie di bilancio abbiamo avviato un primo stralcio di sostituzione dei cartelli. Per il momento ci siamo limitati a istallare quelli più in vista: all’ingresso del paese e nei principali svincoli stradali. L’unica novità abbiamo aggiunto alcuni cartelli informativi dedicati ai siti di interesse storico come chiese e palazzi di pregio o personaggi famosi come il pittore Luigi Fontana o il politico Romolo Murri giusto per fare un accenno. Questo comunque è solo il primo stralcio, e siamo andati a migliorare i punti più in vista, nel prossimo stralcio andremo a sostituire i cartelli nelle zone più periferiche come la frazione di San Rustico per fare un esempio".

Alessio Carassai