"Edili e non solo, si rischia il tracollo"

Una misura da rimodulare ma non da cancellare, il settore edile rischia un colpo mortale. Le notizie che arrivano dal Governo sui superbonus dell’edilizia hanno creato una grande preoccupazione tra gli imprenditori del settore, il coordinatore della Cna Andrea Caranfa ieri ha passato la mattinata al telefono con gli operatori preoccupati: "Oggi (ieri; ndr) la situazione è proprio quella di una confusione totale, ci sono aziende che hanno interventi programmati, con tutti i documenti pronti per essere presentati e che ormai sembra non possano più accedere ai bonus. Hanno fatto investimenti per i materiali ma anche verso i professionisti, geometra, architetti, ingegneri, che rischiano di non poter recuperare. Hanno ordinato i materiali per bloccare i prezzi, sempre in salita, e oggi non sanno come pagarli".

C’è anche l’angoscia dei cittadini che hanno comprato abitazioni da ristrutturare, hanno messo in regola la situazione, hanno in piedi un mutuo e non hanno più la possibilità di fare i lavori: "Non è una situazione che riguarda solo gli edili – ribadisce Caranfa – è proprio un indotto enorme che si blocca, con gli impiantisti, i vetrai, chi fa le porte, i mobili, si blocca un mondo intero". La Cna la prossima settimana incontrava i vertici della Provincia per chiedere all’ente di acquisire i crediti, una possibilità che il Governo ha invece bloccato sul nascere: "Era una soluzione per sbloccare i tanti crediti fermi e anche qui è stato posto il veto. Per fortuna c’è una apertura al dialogo, lunedì le associazioni di categoria come la nostra saranno ricevute al Ministero, vedremo di capire che margine di manovra c’è". Il problema è grave e reale e tante imprese sono a rischio chiusura, ci saranno richieste per cassa integrazione, licenziamenti, Naspi e costi per lo Stato che lieviteranno.

Secondo Leonardo Stortoni, giovane imprenditore edile di Falerone, non si può mettere in ginocchio un indotto intero: "Noi abbiamo smesso mesi fa di lavorare con i bonus – dice –, non si poteva lavorare bene, troppa incertezza, cambiamenti continui, difficoltà. Abbiamo dovuto far fronte all’aumento dei costi, alla mancanza di personale, alle difficoltà di imprese giovani che sono nate strutturandosi per i bonus e oggi non hanno liquidità. È davvero un momento complesso per un sistema che regge l’economia del paese intero, non credo che si possa liquidare così una misura che andava anche nella direzione della rigenerazione energetica degli immobili. Si può pensare a degli aggiustamenti ma non chiudiamo che altrimenti si perde tutti, soprattutto ci perdono i cittadini con meno possibilità economiche che stavano cogliendo l’opportunità per migliorare la loro casa anche da punto di vista energetico". Secondo Stortoni servono norme chiare e durature, la sicurezza che i lavori finiranno, nella consapevolezza del valore che ricade sul territorio e sull’economia di tutto il paese.

Angelica Malvatani