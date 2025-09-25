Edilizia scolastica, Fermo promossa a pieni voti

Edilizia Scolastica, la città di Fermo fra le più virtuose in Italia in fatto di maggiori interventi di adeguamento sismico negli edifici di pertinenza comunale. E’ quanto emerge dal XXV rapporto Ecosistema Scuola stilato da Legambiente sulla qualità degli edifici e dei servizi scolastici in Italia. Nel rapporto si scrive che le città di "Benevento, Cosenza, Fermo, Gorizia e Udine si distinguono per aver realizzato i maggiori interventi di adeguamento sismico". Sempre nel documento si riporta testualmente che "Fermo ha effettuato la verifica di vulnerabilità sismica in tutti gli edifici, dimostrando un impegno concreto verso la sicurezza, la città spicca "fra quelle che in Italia si sono distinte per aver realizzato scuole nuove negli ultimi 5 anni".

Nel rapporto si scrive che "la costruzione di scuole nuove secondo criteri di bioedilizia rappresenta una straordinaria opportunità per garantire ambienti scolastici sicuri, salubri, sostenibili e capaci di supportare i processi educativi. Questi edifici non solo rispondono alle normative di sicurezza, ma promuovono una progettazione attenta al contesto climatico, all’efficienza energetica e alla qualità dell’aria, integrando architettura e pedagogia in spazi che favoriscono il benessere e la crescita degli studenti".

L’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani parla di grande soddisfazione: "Si tratta di dati che dimostrano un impegno costante che come amministrazione comunale sin dal primo mandato abbiamo portato avanti, avendo un’attenzione particolare ed una cura importante per l’edilizia scolastica e la sicurezza dei plessi scolastici di competenza comunale, con azioni di adeguamento sismico e di efficientamento energetico. In dieci anni sono stati realizzati numerosi controlli di verifica della vulnerabilità sismica, facendo sì che tutti gli edifici scolastici comunali siano stati analizzati da questo punto di vista, senza dimenticare in particolare che nell’ultimo quinquennio sono state realizzate nuove scuole, adeguate e riammodernate quelle esistenti perché riteniamo queste opere assolutamente importanti ed indispensabili per la collettività".

Anche in tema di trasporto scolastico Fermo si conferma virtuosa insieme a Brindisi e Ragusa come "città che garantiscono il servizio scuolabus in tutti gli edifici scolastici". I servizi offerti dalle amministrazioni comunali per facilitare la mobilità casa-scuola, scrive Legambiente, "rappresentano non solo un supporto concreto per le famiglie, ma anche un’opportunità di autonomia e sostenibilità per gli studenti".