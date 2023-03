’Educare alla legalità’ Relatori d’eccezione nella lotta alla Mafia

Educare alla legalità si svolgerà alle 21 di questa sera nella sala maggiore Max Salvadori della Società Operaia di mutuo soccorso in via Gentili 16. Si potrà discutere di legalità con tre relatori d’eccezione: Rosanna Virgili, laureata in filosofia all’università di Urbino, in Teologia alla pontificia università lateranense di Roma e in Scienza Bibliche al Pontificio Istituto biblico di Roma; Marisa Acagnino presidente di sezione del tribunale di Catania, ex Sostituto Procuratore alla Direzione Distrettuale Antimafia Catania; Rosario Barchitta imprenditore siciliano che ha denunciato i propri estortori, iscritto alla lista “Pizzo Free”.