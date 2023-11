Educazione civica,. Tavolo della legalità con gli studenti

‘Settimana della Costituzione’, sabato gli alunni delle classi terzi delle scuole medie dell’Ic di Falerone, hanno partecipato ad in incontro promosso dal ‘Tavolo della Legalità’ di Fermo affrontando un tema molto specifico: ‘Costituzione ed etica del denaro’. Ospiti e relatrici Elisa Matricardi giudice del Tribunale di Fermo; Maria Alessandra Mancini coordinatrice del Tavolo della Legalità di Fermo, Maria Teresa Quintozzi assessore di Falerone e Isabella Dichiara docente che ha programmato l’evento. Dopo una breve presentazione delle ospiti sui valori della Costituzione italiana, sono stati i ragazzi a rivolgere delle domande molto mirate alle relatrici. "Il denaro è uno strumento che può e deve essere utilizzato per il raggiungimento di obiettivi personali – spiegano le ospiti – ma non è necessariamente un mezzo che indica il benessere di un individuo. Anzi spesso e volentieri è la qualità della vita, che nei piccolo borghi è molto alta, insieme alla soddisfazione personale magari per il lavoro che si svolge o l’integrazione sociale gli indicatori dello stato di benessere".

a.c.