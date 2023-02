Educazione finanziaria, si torna a lezione

Torna il corso di educazione finanziaria ‘Perché IO conto’ promosso dall’assessorato e dalla commissione alle pari opportunità del Comune, ideato dalle commissarie Barbara Mecozzi e Ilaria Santandrea e condiviso e sostenuto dall’assessore Emanuela Ferracuti. Le lezioni (stavolta in presenza, nella sala corsi della Casa del Volontariato) si terranno tutti i mercoledì dal 1 marzo, con inizio alle ore 21,15, saranno gratuite e aperte a tutti, uomini e donne. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Ad dare il via al ciclo di incontri, il 1 marzo, il dottore commercialista, Roberto Gennari, che parlerà dell’avvio d’impresa mentre l’8 marzo, il focus sarà sulla partecipazione a bandi, finanziamenti, incentivi per le nuove imprese. Il 15 e il 22 marzo, il testimone passerà alla consulente patrimoniale, Arianna Gasparri, su tematiche legate agli investimenti e della stabilità e indipendenza finanziarie. Il 29 marzo sarà dedicato alla compilazione del cv, a come presentarsi in azienda e sostenere un colloquio, con la commercialista Filomena Varlotta. Il corso termina il 5 aprile (al Bar Aragno) con i referenti dell’Its Smart Academy e dell’Its Turismo Marche "grazie ai quali capiremo di più sui corsi gratuiti di formazione tecnica superiore" concludono le organizzatrici. Info: [email protected] - 338 5820212.