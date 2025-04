Educazione stradale con i vigili

L’educazione stradale è stato riproposto anche quest’anno nelle scuole cittadine, con gli agenti della Polizia Locale che si sono impegnati a tenere lezioni nelle varie classi con l’intento di creare e sviluppare un senso civico nelle giovani generazioni e insegnare loro ad adottare comportamenti prudenti e rispettosi. In questi giorni, anche il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore alla sicurezza e alla polizia locale, Enzo Farina, hanno voluto far visita a una delle scuole coinvolte di questo progetto, nel corso di una lezione che si è conclusa con la solenne consegna del ‘Patentino del buon pedone’ ai piccoli alunni. Nel corso del progetto sono state impartite lezioni relative alla sicurezza e incolumità propria e altrui quando ci si trova in strada, sono stati illustrati i significati e l’importanza della segnaletica insieme a ogni altra informazione e dimostrazione utili.