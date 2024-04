‘Effetto fake news negli adolescenti, disinformazione e comunicazione e impatto sugli adattamenti sociali degli adolescenti’ è il tema del seminario promosso dalla Cooperativa Sociale San Giorgio per l’8 aprile (ore 15, sala Gigli). Interverranno Mario Caligiuri (ordinario di Pedagogia generale e sociale Unical), Liuva Capezzani (psicologa e psicoterapeuta Ipsi.Trauma.Med) e Monica Gironi (assistente sociale Ussm Ancona). "Se si viene bombardati di fake news il rischio, in generale, è fare scelte sbagliate, attivando comportamenti non adeguati e scorretti – afferma Luca Doria, presidente Cooperativa sociale San Giorgio e moderatore dell’incontro – per questo negli adolescenti può essere dannoso e pericoloso e va valutato il disagio sociale che nasce dalle manipolazioni". Il seminario è patrocinato dal Comune e accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali "per i quali sarà importante riflettere su come una corretta informazione sia cruciale nella fase del monitoraggio e nella ricostruzione di eventi".