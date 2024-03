Efficientamento energetico: chiusi i lavori a costo zero per la comunità

E’ stato concluso da qualche giorno il programma triennale di lavori per l’efficietamento energetico del territorio e degli edifici comunali nel piccolo borgo di Magliano di Tenna. Grazie ad un finanziamento di circa 250.000 euro attraverso un fondo ministeriale, l’Amministrazione guidata dal sindaco Pietro Cesetti, ha provveduto ad avviare un piano di efficientamento energetico che ha interessato varie strutture del paese, il tutto a costo zero per la comunità trattandosi di un finanziamento a fondo perduto. "Siamo partiti tre anni fa con la sostituzione e ammodernamento dei corpi illuminanti della rete di pubblica illuminazione e alloggiamento di lampade a risparmio energetico – spiega Cesetti – che ha interessato il centro storico e le vie del paese. Il secondo anno abbiamo provveduto alla istituzioni delle lampade e degli impianti negli edifici comunali: le scuole, il municipio ed altri immobili di proprietà comunale che necessitavano di intervento di miglioramento. Operazioni che ci hanno permesso di ottenere due immediati risultati, quello di ridurre i costi delle utenze energetiche e parallelamente di rispettare l’ambiente".

L’ultimo intervento è stato completato proprio in questi giorni ed ha interessato il municipio, con la sostituzione degli infissi di tutto l’edificio. "A causa del tempo e dell’usura gli infissi si erano rovinati – conclude Cesetti – per questo abbiamo programmato di sostituirli. Essendo l’edificio municipale un ex convento, le finestre avevano misure insolite, quindi la ditta ha dovuto fare le misurazioni e realizzare gli infissi su misura, operazione che ha richiesto un po’ più di tempo, ma il risultato è molto apprezzabile, sia dal punto di vista estetico perché riprende il contesto urbanistico, ma anche sotto il profilo dell’isolamento energetico ed acustico".

a.c.