Elena Ferracuti conquista il primo posto nella gara Under 23 di spada

"Guarda mamma, ho vinto la mia prima gara internazionale". Così, sui social, la schermitrice Elena Ferracuti dopo il primo posto conquistato, sabato scorso a Zagabria, nella gara Under 23 di spada con la nazionale italiana. Felicissima e soddisfatta, raggiunta telefonicamente al suo quartier generale di Terni dove si allena, la 24enne fermana ha dichiarato: "Essendo una gara del circuito, ‘aperta’ anche agli over 23, era molto importante ‘provarmi’ e mettere in campo quanto costruito in questi ultimi mesi di lavoro, al cospetto di rappresentanti di ben 16 nazioni europee più 2 statunitensi. Mi sono divertita ma, ho avuto due momenti particolarmente difficili: il 14 pari, degli ottavi, che sono riuscita a gestire con la necessaria mentalità e in semifinale quando, a causa di forti crampi, ho dovuto chiedere il soccorso medico in pedana. Prima della combattuta finale contro l’atleta svizzera (15-13, ndr), mi sono detta ‘adesso, spara tutto’ e poi la gioia infinita di cantare l’inno nazionale sul podio". Sportivamente nata presso l’Accademia delle Scherma-Fermo, ha partecipato al primo ritiro in maglia azzurra nel 2021e spera di qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026.

"Le prime due gare dell’anno in corso sono andate bene. I prossimi appuntamenti saranno un’altra gara ‘aperta’ U23 e il Campionato Italiano, in giugno, a Piacenza. Prima di iniziare un periodo di allenamento intenso, per qualche giorno mi godo la vittoria per la quale ringrazio Alessandro Bartoli, mio maestro personale; il Circolo Scherma Terni; l’Accademia D’Armi Musumeci-Greco di Roma dove mi alleno due volte a settimana; mia mamma Maria Chiara con le mie sorelle Maria e Giulia per il supporto. Una dedica speciale a mio padre Piero (indimenticato preside del liceo classico cittadino, ndr), al quale spero di regalare, in futuro, qualcosa di più grosso".

Gaia Capponi