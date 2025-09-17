Elena Melis vince il campionato italiano psicologi di corsa

Una psicoterapeuta con la passione per la corsa. Questa è la storia di Elena Melis, 53 anni psicologa di professione, residente da tempo a Grottazzolina, che ha recentemente vinto il Campionato italiano psicologi di corsa. La manifestazione si è tenuta domenica 14 settembre in occasione della ‘Stracittadina Brindisina’, gara valida appunto per il Campionato italiano psicologi. Una bella occasione sono solo per praticare sport, ma anche un momento prezioso per sensibilizzare le persone sull’importanza della promozione della salute e del benessere psicofisico.

Nell’occasione Elena Melis, con una prestazione di alto profilo, ha conquistato il primo posto fra le colleghe oltre ad ottenere il terso gradino del podio nella classificata assoluta della giornata. "Come psicoterapeuta e psicologa dello sport – racconta Elena Melis - cerco di testimoniare con la mia stessa vita l’importanza di prendersi cura di se stessi a 360° e aiuto gli sportivi a raggiungere i loro obiettivi e un migliore benessere".

Quest’anno Elena Melis ha già inanellato e vinto diversi titoli regionali di categoria: sugli 800 metri, 10.000 metri, 10 chilometri e il titolo di corsa in montagna. Mi sono classificata 8° nella mia categoria al Campionato master italiano dei 10 chilometri a Foggia. Senza contare la partecipazione al ‘Trofeo delle Regioni’ come atleta nella rappresentativa delle Marche. Una bella soddisfazione per la professionista grottese, ma anche un bell’esempio per il territorio di come passione sport siano sempre un connubio vincente.

a.c.