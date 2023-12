Eletto il Consiglio comunale dei ragazzi

A Monte San Pietrangeli la cerimonia di insediamento del ‘Consiglio dei Ragazzi’. Le funzioni del baby Consiglio sono principalmente consultive, di proposta e stimolo per l’Amministrazione a cui gli eletti saranno invitati a partecipare per presentare le proprie istanze o consigli nelle discussioni che potranno interessarli. Nelle scuole di Monte San Pietrangeli, i ragazzi nei mesi scorsi hanno eletto i propri rappresentanti. Nominato come sindaco dei ragazzi Martin Lattanzi, insieme a lui il ‘Consiglio dei Ragazzi’ è costituito da Diego Mancini, Pietro Milani, Greta Bisconti, Benedetta Cavalieri, Riccardo Franzini, Federico Iommi, Marwan Abadou e Sofia Tamanti. Il giovane sindaco ha ringraziato gli elettori e proposto il suo programma: biblioteca comunale, spazi per i giovani, implementazione dei parchi comunali, sistemazione del campetto da calcio presso la scuola media, e molte altre proposte che verranno portate all’attenzione del Consiglio comunale. "Sono felice e orgoglioso – ha commentato il sindaco Paolo Casenove – della partecipazione dei ragazzi per un iniziativa promossa dall’Amministrazione e portata avanti egregiamente dal corpo docente delle scuole".

a.c.