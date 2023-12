Eleuteri trascinatore, Giandonato cresce. Tilli la combina grossa, male Semprini

Furlanetto 6: Sul gol può veramente poco. Per il resto, buone parate e partita di ordinaria amministrazione.

Eleuteri 7,5: Si sposta dietro per necessità forse nella partita dove più serviva in avanti. Ma offre comunque una prestazione di altissimo livello. Ormai da un mese è sempre tra i migliori in campo. L’azione del gol parte da lui.

Spedalieri 5,5: Inizio horror, tanti errori nelle prime battute. Cresce dalla mezz’ora di gioco in poi. Si prende troppi ruoli tecnici con le sventagliate di 40 metri inutili.

Gasbarro 6,5: Per larghi tratti regge la difesa da solo. Peccato qualche sbavatura nel finale. Da contratto questa dovrebbe essere la sua ultima partita con la Fermana, speriamo nel miracolo di mercato.

Pistolesi 6,5: Inizio difficile, sente un po’ di tensione e si fa sovrastare. Man mano che la partita scorre acquisisce confidenza e cresce benissimo.

Scorza 5,5: Non viene coinvolto troppo nell’azione. Dovrebbe giocare più semplice (dal 32’ st Gianelli 6: accende il centrocampo con energia. Belle triangolazioni, jolly importante). Giandonato 6,5: Nel finale comprensibilmente scende, ma si spende parecchio in interdizione e mette ordine a centrocampo. Il miglior Giandonato è ben avviato sul ritorno completo. Per concluderlo serve qualcuno che sfrutti le sue perle (dal 40’ st Vessella: s.v.).

Misuraca 6: Nel primo tempo aveva ripulito parecchi palloni. Nel secondo si vede troppo poco. Negli ultimi minuti si mangia una bella occasione ma subito dopo mette a referto l’ennesimo assist. Anche quando non brilla è importantissimo.

Pinzi 5: Schierato all’ultimo minuto, ma non è un alibi. Non si accende quasi mai nonostante gli spazi che lascia il Pescara (dal 32’ st Curatolo 5,5: Nel finale prova un tiro al volo dalla distanza e quando era in fuorigioco sfila il pallone a Grassi che era in posizione favorevolissima).

Semprini 4: Prova a farsi vedere, ma pochissima roba. Non fa salire la squadra, viene assorbito dalla difesa avversaria e l’occasione divorata nel secondo tempo era troppo importante. Tilli 4: Regala il vantaggio al Pescara e quando è in possesso di palla in attacco è inconcludente. Deve appoggiarsi di più ai compagni. (dal 45’ st Grassi 6,5: non giocava da un mese ed entra con una voglia spaventosa. Non a caso ci crede su quella palla sporca di Misuraca. Primo gol in Serie C ed esultanza sfrenata).

All. Protti 7: Il pallone doveva lasciarlo per forza a Zeman. La difesa ha interpretato bene la partita tranne per qualche errore personale. Il gol regalato gli spezza tutti i piani della seconda frazione dove la Fermana era rientrata bene, ma il cuore che ci mette salva ancora tutto.

fi. ro.