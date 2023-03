Elezione dei sindaci, l’Anci a Roma

E’ stato il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, in qualità di vice Presidente di Anci Marche, a guidare la delegazione marchigiana che ieri ha partecipato alla Sala Regina di Montecitorio a Roma alla giornata di dibattito su governabilità e stabilità e sulla legge 81 che dal 25 marzo 1993 disciplina l’elezione diretta dei sindaci. A seguire gli interventi del Presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro e del Presidente di Astrid Franco Bassanini, Fondazione per l’analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche. "Oggi i sindaci sono tra le poche figure politiche ad avere un mandato diretto dai cittadini, non nominati ma votati – ha detto Calcinaro – e a loro spetta il rapporto vero, diretto, con il cittadino, le sue problematiche e le sue aspettative". Della delegazione marchigiana hanno fatto parte anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, la vice di Macerata Francesca D’Alessandro e il direttore Francesca Bedeschi.