Elezioni ad Altidona, il candidato Gabrielli non rilascia interviste

Giacinto Gabrielli è il candidato sindaco alle elezioni comunali di Altidona, a capo della lista civica numero 2, denominata ‘Lista civica Insieme per il paese’. Pensionato di 70 anni con precedente esperienza amministrativa al Comune di Altidona, Gabrielli ha scelto di non rilasciare interviste preferendo una campagna elettorale a diretto contatto con i cittadini residenti, anticipando un programma elettorale in cui viene riservata particolare attenzione alle politiche sociali. La ‘Lista civica Insieme per il paese’ è composta dai seguenti candidati consiglieri: Nada Ribeca, Luigi Principini, Irene Massetti, Monica Caprini, Massimo Matoffi, Donatella D’Angelo, Stefano Meconi, Marta Pierantozzi e Graziella Pagliaretta. Mettere al servizio della comunità il proprio tempo e competenze, basati sulla logica della collaborazione mirata alla crescita corale del territorio.