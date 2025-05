Elezioni amministrative, Progetto Democratico e Primavera con Romanelli

SANT’ELPIDIO A MAREUna lista, PrimaVera Sem "giovane, fresca, composta da giovani vogliosi di mettersi a disposizione per la comunità elpidiense". Un’altra lista, Progetto Democratico con "persone che hanno già alcune esperienze politiche, altre della società civile, che si mettono in gioco per la propria città": sono queste le caratteristiche principali delle due compagini a sostegno del candidato sindaco, Mirco Romanelli. "Il nome PrimaVera Sem è un’idea di Marco Maria Lucidi e rappresenta una lista con persone che non sono mai stati espressione politica di alcuno – dice il portavoce Alessandro Marozzi -, siamo trasparenti, non abbiamo retrobotteghe né scheletri nell’armadio, né qualcuno che ci tira per la giacchetta". Perché Romanelli? "La scelta è legata al suo restare fermo sui propri valori e principi – prosegue Lucidi -, ha riacceso in noi il fuoco che si era quasi spento dopo la delusione che ci ha portato al commissariamento. Ma Primavera Sem è un vero e proprio progetto civico. che nasce con queste elezioni, ma è a lungo termine, vogliamo diventare una realtà stabile sul territorio". "E’ un progetto nuovo - conclude Samuele Serafini – in cui ho visto un entusiasmo che non vedevo da tempo. Vengo da una precedente esperienza come candidato consigliere ma devo dire che qui c’è tutta un’altra musica". La lista Progetto Democratico "è nata da chi non ha condiviso quello che è successo nel Pd – dice Romanelli - e le scelte che sono state fatte. Sono persone che si mettono in gioco per dare stabilità a una futura giunta di governo". "E’ una lista che nasce dall’orgoglio di quanti non si sono sentiti rappresentanti dal partito di appartenenza. Mirco Romanelli – dice Emanuele Traini - è un’alternativa politica di chi ci crede scettici, di chi guarda la persona. Parole chiave sono: coerenza, confronto, chiarezza, trasparenza, indipendenza, sincerità proposta, idee, condivisione e inclusione. Come vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo? Con educazione compostezza, competenza, conoscenza, autorevolezza e impegno". Più sanguigno Alberto Spreca: "Ho appoggiato Romanelli fin da subito. Non potevo accettare di sostenere un candidato di Fd’I. Il mio posto è qui, nel vero centrosinistra".

Marisa Colibazzi