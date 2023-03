Elezioni, Balestrieri contro Falzetta: "Sulle candidature dice il falso"

]"Affermazioni fuorvianti, che non corrispondono alla realtà": non sono proprio piaciute ad Andrea Balestrieri (coordinatore provinciale Fdi e consigliere comunale) le parole di Andrea Falzetta (Fi, della coalizione di Gian Vittorio Battilà). "Dice il falso quando sostiene che Fi avrebbe preferito un candidato di bandiera. Fd’I aveva indicato il mio nome ma, a dicembre, Fi dichiarò che avrebbe appoggiato Battilà, lo stesso candidato che aveva dichiarato di sostenere la coordinatrice della Lega, appena pochi giorni prima". Balestrieri ripercorre a ritroso anche altri passaggi, richiamando una riunione di fine ottobre, presenti l’ex coordinatore di Fi, Fausto Mangiaterra e Falzetta, "dove era stato indicato come candidato sindaco Massimiliano Ciarpella, mentre Lega, Laboratorio Civico e M5S avevano indicato Battilà. Fd’I aveva indicato me, ma ero disposto a fare un passo indietro in favore di Ciarpella se non ci fosse stata convergenza sul mio nome".

Al neo coordinatore di Fi, Falzetta e a Gioia Giandomenico (Lega) "che gridano allo scandalo per una coalizione civica appoggiata da Fd’I e Azione" Balestrieri ricorda che "a Porto San Giorgio tutto il centrodestra ha appoggiato un candidato civico in coalizione con Azione" e snocciola altre varie situazioni locali in cui il centrodestra è alleato con Azione e amministrano insieme. "Quelli che oggi fanno la morale sono gli stessi che hanno a lungo corteggiato esponenti dell’ex amministrazione comunale e che hanno con loro l’ex assessore Pasquale De Angelis, persona molto vicina a Battilà, che ha addirittura governato insieme al sindaco Paolo Petrini". Infine, sempre rivolto a Falzetta, Balestrieri cita la frattura interna a Fi, "dove persone conosciute e stimate come Enzo Farina, Fausto Mangiaterra, Gianvittorio Galeota e altri ancora, oggi si trovano nella coalizione di Ciarpella, insieme a vari esponenti della Lega, ridimensionata rispetto al 2018, che sono candidati con noi di Fd’I e altri ancora nelle civiche in appoggio a Ciarpella". La conclusione: "Agli amici della coalizione di Battilà chiedo di concentrarsi di più sull’obiettivo comune: mandare a casa il Pd".