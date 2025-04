Elezioni comunali, ecco l’ordine dei candidati nelle schede

Nessuna irregolarità è stata riscontrata nella documentazione presentata dalle quattro coalizioni in lizza per le elezioni amministrative a Sant’Elpidio a Mare per cui, ieri in Comune, la sottocommissione elettorale ha effettuato il sorteggio per l’ordine di comparizione di candidati sindaci e relative liste sulla scheda elettorale che sarà consegnata agli aventi diritto al voto il 25 e 26 maggio per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Nella scheda nell’ordine figureranno: Mirco Romanelli (con le liste Primavera Sem, Avs, Progetto Democratico); Rossano Orsili (con le liste Uniti per Orsili, Insieme per Orsili, Democratici per SEMpre, Per Sem Orsili sindaco, Noi per Orsili, Partecipazione Democratica, Con Rossano Orsili sindaco, Base Popolare); Enrico Piermartiri (con Risorgi Sem e Democratici e Popolari); Gionata Calcinari (con le liste Cittadini in Comune, Centrodestra per Sem, Noi Moderati, Sem in Azione, Unione Civica, Fratelli d’Italia, Lega).

Complessivamente sono 304 i cittadini che si sono impegnati in questa tornata elettorale, così suddivisi: 122 a sostegno di Rossano Orsili, 110 per Gionata Calcinari, 41 per Mirco Romanelli e 31 per Enrico Piermartiri.

