Elezioni, confermata la candidatura di Orsili

Confermata la candidatura a sindaco di Rossano Orsili alla guida di una coalizione eterogenea e trasversale con i simboli di Fi e Pd accantonati, con Base Popolare, una rediviva Partecipazione Democratica e un paio di altre liste civiche, restano da sciogliere le riserve su coalizioni e candidature di chi non fa parte di questo schieramento: l’altro centrodestra di Fd’I, Lega – Team Vannacci, Noi Moderati e altre 3-4 liste civiche; l’altro centrosinistra con la ‘chiamata alle armi’ di parte dei dem e forze politiche di quell’area per contrastare "l’ennesima accozzaglia elettorale che, dietro Orsili, nasconde dinamiche e nomi ormai noti a tutti" e che intanto si è data come nome ‘PrimaVera Sem’; i civici lattanziani.

Nello scenario che sta prendendo forma a un mese dalla scadenza della presentazione delle liste, si prospettano perciò 4 candidati sindaco ai nastri di partenza, supportati da una ventina di liste. Il centrodestra, quello ‘con i simboli’, rimanda ogni comunicazione su candidato sindaco e alleanze alle prossime ore, anche se tutto porta a credere che l’onere e l’onore di guidare la coalizione potrebbe toccare di nuovo a Gionata Calcinari, mentre sarebbe meno probabile l’ipotesi di un candidato sindaco espresso dalla società civile.

Sul fronte del centrosinistra, il nome in gioco è quello di Mirco Romanelli, uomo del Pd al quale la maggioranza dei democrat ha preferito Orsili, che potrebbe accettare l’invito che gli è stato rivolto da una parte dei dem e da altre forze di centrosinistra che non hanno condiviso la scelta di entrare in coalizione con quella Fi e quei terrenziani sfiduciati neanche un anno fa dai consiglieri del Pd, compresi Fabiano Alessandrini e Roberto Gallucci che ora hanno abbracciato il progetto ‘Insieme per Sem’ targato Orsili.

Le anime dissenzienti del centrosinistra hanno fatto affiggere un manifesto di colore rosso d’ordinanza così come d’ordinanza è il viso di Berlinguer che compare anche nelle tessere dei Dem e la domanda: ‘Pd, ma da che parte stai? I valori non si svendono, la dignità vale più di una poltrona’. "Il nostro è un richiamo alla coerenza, alla dignità e soprattutto al rispetto degli elettori" recita la nota firmata da ‘non pochi elettori del Pd e delle forze politiche del centrosinistra elpidiense’: "Se ci stupiamo noi della scelta di compagni di partito, quale dovrebbe essere la reazione dei cittadini se non quella di disertare le urne disorientati e delusi da questa prospettiva? Chiediamo alle anime di centrosinistra un rinnovato impegno per creare un’alternativa democratica, credibile e chiediamo a Romanelli la disponibilità a guidare questo progetto politico per la città". E ieri, il primo a uscire allo scoperto, è stato Renzo Offidani.

