Elezioni, De Poli in città per Ciarpella Oggi c’è la Schlein

Si sono ritrovati intorno a un tavolo i candidati consiglieri della coalizione guidata da Massimiliano Ciarpella che, l’altra sera, ha avuto politici di peso arrivati in città apposta per sostenerlo: in particolare, grazie all’attivismo di Livia Paccapelo, anima della lista Pse al Centro – Udc – Civici, insieme a Mauro Tosoni, sono arrivati in città il senatore e presidente nazionale dell’Udc, Antonio De Poli, insieme al senatore Antonio Saccone e al portavoce del partito dello scudo crociato in regione, Vittoriano Solazzi. Un’occasione servita per rinsaldare il concetto di filiera istituzionale tra governo, Regione, Provincia e, l’anello ancora mancante, Comune. Oggi in città è previsto un certo viavai di big. Alle ore 14, la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein sarà al ‘Primo Piatto’ (Diamante) per il pranzo dopodiché, alle 15,30, è previsto il suo intervento a sostegno del candidato sindaco Paolo Petrini. "Come segreteria provinciale e regionale, abbiamo lavorato per organizzare questo momento a Porto Sant’Elpidio –fa sapere Luca Piermartiri – e ringrazio la segretaria regionale Chantal Bomprezzi". Alle ore 18,15, alla sala ‘Gigli’, arriva il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri per un incontro cui interverranno il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, il candidato sindaco Gian Vittorio Battilà. E domani sera, al teatro delle Api (ore 21) arriva Povia per Ciarpella.