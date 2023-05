Elezioni, Fi e Lega con Ciarpella

Domenica e lunedì i cittadini elpidiensi sono di nuovo chiamati al voto per il ballottaggio tra i candidati sindaci rimasti in corsa e che, secondo l’estrazione avvenuta ieri, sulla scheda elettorale compariranno in questo ordine: Paolo Petrini e Massimiliano Ciarpella, ovviamente insieme con i simboli delle liste che li sostengono. Una votazione che porterà, finalmente, a conoscere il nuovo sindaco e che, essendo scaduti i termini per un eventuale apparentamento (che non c’è stato) con la coalizione di Gian Vittorio Battilà, si giocherà tra i due contendenti che potranno contare su appoggi più o meno dichiarati da parte di liste civiche e partiti di centrodestra esclusi. Petrini parte da un 27,8% (3366 voti), Ciarpella dal 49,5% (5994 voti, ovvero 58 voti di distanza dal colpaccio della vittoria al primo turno in un Comune storicamente ‘rosso’).

Fi e Lega hanno subito dichiarato, che i loro voti resteranno nell’ambito del centrodestra, mentre i candidati delle liste civiche escluse, rimaste tutte al palo, eccezion fatta per il Laboratorio Civico Arancio, decideranno liberamente chi votare e se tornare o meno alle urne. Il bottino di voti che punta di recuperare Petrini è quello del partito degli astenuti, quel 38% e più di cittadini elettori che hanno scelto di restarsene a casa. In questi giorni, impazza la campagna elettorale che vede impegnati candidati sindaci e supporters nelle piazze, passando casa casa per quanto riguarda il centrosinistra e incontrando i cittadini in una serie di incontro promossi a ritmo serrato dal centrodestra.

m. c.