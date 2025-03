Elezioni, fissate le date. Primo turno 25 e 26 maggio

Il Consiglio dei Ministri ha fissato le date per le prossime elezioni amministrative e non ci sono sorprese rispetto alle previsioni: il primo turno il 25 maggio (dalle 7 alle 23) e il 26 maggio (dalle 7 alle 15), mentre l’election day con i referendum è fissato per l’8 e 9 giugno. La decisione è stata ufficializzata ieri per cui chi si appresta a competere vorranno alle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale a Sant’Elpidio a Mare, unico Comune del fermano ad andare al voto, ha tempo fino al 25 aprile per raccogliere firme e depositare candidature e programmi, dando il via ufficiale al mese di campagna elettorale che porterà al voto.

Nonostante il Comune sia commissariato dallo scorso giugno e considerato che, in questi mesi, le forze politiche sono state più o meno latitanti sulle problematiche e vicende che hanno toccato la città, a un mese dalla presentazione delle liste, schieramenti e candidature a sindaco sono ancora in alto mare. L’unico nome certo rimasto sulla piazza è quello di Rossano Orsili che sta raccogliendo parecchi proseliti, per il resto regna ancora l’incertezza, anche se partiti e liste civiche fanno capire stanno lavorando alla definizione delle liste.

Non è ancora emerso il nome del candidato della coalizione di centrodestra (dove è confluito anche il Team Vannacci annunciando che inserirà qualche candidato nella lista della Lega), né quello dei lattanziani, né si sa che cosa deciderà di fare Mirco Romanelli (Pd).

Intanto Orsili sta completando il giro di consultazioni con le forze che gli hanno chiesto udienza e informa di aver già incontrato delegazioni del centrosinistra, di Forza Italia e di Fratelli d’Italia. "Mi prendo 48 ore per riflettere e poi darò notizia della coalizione che emergerà anche dopo valutazioni di tipo programmatico".

Marisa Colibazzi