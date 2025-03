Elezioni, Fratelli d’Italia chiama Orsili

Mentre il Pd si ritrova a chiarire questioni interne che, si vedrà se hanno rallentato o addirittura azzerato la possibilità di confluire nella grossa coalizione che fa capo a Rossano Orsili con Fi e terrenziani, cominciano ad uscire allo scoperto altre realtà politiche che scelgono da che parte stare. E, al momento, il più gettonato è proprio Orsili, che è talmente aggregante da incassare oltre all’adesione di Base Popolare, anche una chiara apertura di Fd’I che ha chiesto di poterlo incontrare "per capire dove è arrivato, come sta sviluppando il programma e se ci sono punti d’incontro tra noi e lui" fanno sapere i meloniani elpidiensi, rivendicando di aver perorato la sua candidatura fin dall’inizio. "Fd’I è molto preoccupata per lo stato in cui si trova la città – dice il circolo locale – sotto tutti i punti di vista, anche finanziario. Siamo contenti che una persona come Orsili, consigliere e poi assessore di An con la giunta Martinelli dal 2004 al 2007, da sempre alternativo alla sinistra – è l’inciso che crea un distinguo sulla presenza del Pd nella stessa coalizione allargata - si sia messo a disposizione della città per un progetto politico. Intendiamo incontrarlo per ascoltare le sue proposte utili ad affrontare le difficili sfide che attendono la città e riguadagnare le tante posizioni perse in questi anni". Sostiene Orsili sindaco anche Base Popolare Marche (associazione politico culturale). "Sono orgoglioso di esprimere il pieno e convinto sostegno alla candidatura di Orsili – dichiara Stefano Cencetti, coordinatore provinciale - che incarna perfettamente i principi fondamentali della nostra azione politica: una politica che ascolta, risponde, mette al centro i cittadini e i territori. Orsili è il rappresentante ideale per la nostra visione. Il nostro impegno è far sì che la politica di Sant’Elpidio a Mare torni a essere un riflesso autentico delle esigenze del territorio, un luogo dove ogni voce trova ascolto. Orsili, con il suo spirito di servizio, la sua esperienza e la dedizione alla causa comune, è il candidato che può portare il cambiamento che gli elpidiensi attendono da troppo tempo".

In città, l’altra sera è nato il Team Vannacci e dichiara il sostegno alla Lega e alla coalizione di centrodestra "che si spera si presenterà compatta alle comunali con un proprio candidato sindaco" dice il referente provinciale del Team Vannacci, Paolo Orlandi presente con l’omologo della Lega, Alan Petrini. "Il generale Vannacci candidato alle europee con la Lega, a Sant’Elpidio a Mare ha ottenuto oltre 400 preferenze: un segnale evidente di consenso che ha spinto i suoi sostenitori a organizzarsi in un team attivo sul territorio" spiega Orlandi, annunciando l’arrivo di Vannacci in città tra fine aprile e inizio maggio. "Al momento, uno dei nostri obiettivi è selezionare 4-5 propri candidati che saranno nella lista della Lega, contribuendo alla formazione di una squadra che rappresenti al meglio le istanze dei cittadini".

Marisa Colibazzi