Giovanni Vittorio Galeota scende in campo "con l’aggregazione civica, Porto Sant’Elpidio si muove, a sostegno della coalizione di centrodestra. Ferma restando l’appartenenza al partito politico (Fi, ndr) per il quale mi sono impegnato a dare un contributo personale, ritengo fondamentale proporre un nuovo modo di fare politica, libero dai condizionamenti e dagli ancoraggi del passato, e anche da logiche corporative che non hanno riscontro nella nostra città". Per Galeota non è più rinviabile "la necessità di garantire un rinnovamento del governo cittadino. Ciò mi ha spinto insieme ad altri della mia stessa area, senza perderne l’identità, a condividere un percorso civico e moderato intrapreso nel fermano dal movimento Porto Sant’Elpidio si muove’ a sostegno del progetto civico di Massimiliano Ciarpella". Una lista territoriale, di ispirazione centrista, che ha il valore aggiunto dell’essere integrata e radicata nello scenario politico locale (esiste già a Fermo, Porto San Giorgio e Petritoli), capace di creare sinergie con realtà limitrofe. "Ciarpella – conclude Galeota - sta costruendo una coalizione allargata, plurale, a forte trazione civica per affrontare con un nuovo approccio amministrativo le importanti questioni della città, dimostrando doti di equilibrio per fungere da collante tra le varie anime della costruenda coalizione".